Visite de la ferme du Manoir du Parc 3 Lieu-dit Le Parc Port-Bail-sur-Mer, 10 août 2023, Port-Bail-sur-Mer.

Port-Bail-sur-Mer,Manche

Au cœur d’un impressionnant site médiéval, découvrez cette exploitation en agriculture biologique et ses nombreux animaux dont la plupart sont de race normande: volailles, moutons, cochons, chevaux…

Au terme de la visite, partagez un goûter normand convivial avec les agriculteurs passionnants et passionnés

(Possibilité de visite de la ferme sans goûter)

Réservation obligatoire au 06 62 27 29 95..

2023-08-10 15:00:00 fin : 2023-08-10 . .

Port-Bail-sur-Mer 50580 Manche Normandie



In the heart of an impressive medieval site, discover this organic farm and its many animals, most of which are Norman: poultry, sheep, pigs, horses?

At the end of the tour, share a convivial Normandy snack with the passionate farmers

(Possibility of visiting the farm without a snack)

Reservations required on 06 62 27 29 95.

En el corazón de un impresionante recinto medieval, descubra esta granja ecológica y sus numerosos animales, la mayoría normandos: aves de corral, ovejas, cerdos, caballos?

Al final de la visita, comparta un agradable aperitivo normando con los apasionados granjeros

(Posibilidad de visitar la granja sin merienda)

Imprescindible reservar en el 06 62 27 29 95.

Entdecken Sie inmitten einer beeindruckenden mittelalterlichen Anlage diesen biologisch bewirtschafteten Betrieb mit seinen zahlreichen Tieren, von denen die meisten der normannischen Rasse angehören: Geflügel, Schafe, Schweine, Pferde?

Am Ende des Besuchs können Sie mit den passionierten und leidenschaftlichen Landwirten einen geselligen normannischen Imbiss genießen

(Der Besuch des Bauernhofs ist auch ohne Imbiss möglich)

Reservierung erforderlich unter 06 62 27 29 95.

