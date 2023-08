JEP2023 > Visites et démonstrations de l’entreprise Fauvel – Normandy ceramics 3 Lieu-dit La Croix sous l’Ange Moon-sur-Elle, 15 septembre 2023, Moon-sur-Elle.

Moon-sur-Elle,Manche

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, rendez-vous le 15 septembre prochain à l’entreprise Fauvel – Normandy ceramics, pour assister à une visite ainsi qu’à une démonstration d’artisans céramistes.

Nous, les artisans céramistes de Normandy Ceramics, faisons rimer depuis plus de 60 ans tradition et innovation, expérience et excellence.

Fruit de la rencontre entre un savoir-faire ancestral et d’inspirations avant-gardistes, notre offre de carreaux et objets sublime les intérieurs modernes et les lieux les plus prestigieux.

Sur-mesure ou sur catalogue, nos créations d’exception satisfont les demandes les plus pointues, les envies les plus originales. Aux sources de notre savoir-faire ; l’entreprise Fauvel, fierté de l’artisanat normand, fabrique depuis 60 ans des carreaux en terre cuite émaillée selon un procédé 100% artisanal. Une expertise unique qui lui a valu d’être parmi les premières entreprises à obtenir le label Entreprise du Patrimoine Vivant.

Visites commentées de 10h à 11h et de 15h30 à 16h30

Durée 1 heure.

3 Lieu-dit La Croix sous l’Ange

Moon-sur-Elle 50680 Manche Normandie



As part of the European Heritage Days, join us on September 15 at Fauvel – Normandy ceramics, for a tour and demonstration by ceramic craftsmen.

For over 60 years, Normandy Ceramics craftsmen have been combining tradition and innovation, experience and excellence.

The fruit of the encounter between ancestral know-how and avant-garde inspiration, our range of tiles and objects enhances modern interiors and the most prestigious venues.

Made-to-measure or from a catalog, our exceptional creations satisfy the most demanding requests and the most original desires. The Fauvel company, the pride of Norman craftsmanship, has been manufacturing glazed terracotta tiles for 60 years, using a 100% traditional process. This unique expertise earned the company the distinction of being one of the first to be awarded the Entreprise du Patrimoine Vivant (Living Heritage Company) label.

Guided tours from 10 to 11 a.m. and from 3:30 to 4:30 p.m

Duration 1 hour

Como parte de las Jornadas Europeas del Patrimonio, únase a nosotros en Fauvel – Cerámica de Normandía el 15 de septiembre para una visita y una demostración de artesanos ceramistas.

Desde hace más de 60 años, las Cerámicas de Normandía combinan tradición e innovación, experiencia y excelencia.

Fruto de una combinación de saber hacer ancestral e inspiración vanguardista, nuestra gama de azulejos y objetos realza los interiores modernos y los locales más prestigiosos.

A medida o a partir de un catálogo, nuestras creaciones excepcionales satisfacen las peticiones más exigentes y los deseos más originales. Fauvel, orgullo de la artesanía normanda, lleva 60 años fabricando baldosas de terracota esmaltada siguiendo un proceso 100% tradicional. Su saber hacer único le ha valido la distinción de ser una de las primeras empresas galardonadas con el sello Entreprise du Patrimoine Vivant (Empresa del Patrimonio Vivo).

Visitas guiadas de 10.00 a 11.00 h. y de 15.30 a 16.30 h

Duración 1 hora

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals treffen Sie sich am 15. September im Unternehmen Fauvel – Normandy ceramics, um an einer Besichtigung sowie einer Vorführung von Keramikhandwerkern teilzunehmen.

Wir, die handwerklichen Keramiker von Normandy Ceramics, setzen seit über 60 Jahren auf Tradition und Innovation, Erfahrung und Exzellenz.

Unser Angebot an Fliesen und Objekten veredelt moderne Innenräume und die prestigeträchtigsten Orte.

Ob Maßanfertigung oder Katalog, unsere außergewöhnlichen Kreationen erfüllen selbst die anspruchsvollsten Wünsche und originellsten Vorstellungen. Die Quelle unseres Know-hows: Das Unternehmen Fauvel, der Stolz des normannischen Handwerks, stellt seit 60 Jahren glasierte Terrakottafliesen nach einem zu 100 % handwerklichen Verfahren her. Dank seiner einzigartigen Fachkompetenz gehörte es zu den ersten Unternehmen, die das Label Entreprise du Patrimoine Vivant » (Unternehmen des lebendigen Erbes) erhielten.

Kommentierte Besichtigungen von 10 bis 11 Uhr und von 15.30 bis 16.30 Uhr

Dauer 1 Stunde

