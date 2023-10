Visite de la Ferme des Délices 3 lieu dit, de La Mondie 86150 Queaux Queaux Catégories d’Évènement: Queaux

Vienne Visite de la Ferme des Délices 3 lieu dit, de La Mondie 86150 Queaux Queaux, 2 novembre 2023, Queaux. Visite de la Ferme des Délices Jeudi 2 novembre, 14h30 3 lieu dit, de La Mondie 86150 Queaux Gratuit, sur inscription au 05 49 91 11 96 … qui vous ouvre ses portes pour partager les secrets de sa chèvrerie. L’occasion également de se laisser tenter par une dégustation de fromages de chèvre!

Les enfants devrons être accompagnés d’un adulte.

RDV à 14h

Durée 1h30

