Cidrerie Les Bulles Ardennaises – Cidres, jus de fruits, spiritueux 3, Lieu dit Besace Lalobbe, 12 juillet 2023, Lalobbe.

Lalobbe,Ardennes

Une entreprise familiale qui fête cette année ses 20 ans ! Connue pour ses produits dans les Crêtes Préardennaises mais aussi dans tout le Grand Est et qui s’exporte aussi en dehors de la France ! Produits festifs : cidre, poiré, rubis d’Ardennes, cigriotte, pyrtille, ratafias, frênettes, confits, gelées, vinaigre, eau de vie, jus de fruits et miel. La liste de leurs bons produits est longue. Ouvert les mercredis de 14h à 18h et samedis de 09h à 12h00, les jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 18h Tous les autres jours sur rendez-vous par téléphone. Plusieurs offres de visites sont disponibles, n’hésitez pas à consulter leur site internet pour découvrir le monde cidricole. Salle de réception à disposition. (équipements proposés : toilettes handicapées, vidéoprojecteur, tables et bancs).

3, Lieu dit Besace

Lalobbe 08460 Ardennes Grand Est



A family business that celebrates its 20th anniversary this year! Known for its products in the Crêtes Préardennaises but also in the whole of the Grand Est and which is also exported outside France! Festive products: cider, perry, rubis d’Ardennes, cigriotte, pyrtille, ratafias, frênettes, confits, jellies, vinegar, brandy, fruit juices and honey. The list of their good products is long. Open Wednesdays from 2 to 6 pm and Saturdays from 9 am to 12 am, Thursdays and Fridays from 9 am to 12 pm and from 2 to 6 pm. All other days by appointment by phone. Several offers of visits are available, do not hesitate to consult their website to discover the cider world. Reception room available. (equipment available: disabled toilets, video projector, tables and benches)

Una empresa familiar que este año celebra su 20º aniversario ¡Conocida por sus productos en las Crêtes Préardennaises pero también en todo el Grand Est y que también se exporta fuera de Francia! Productos festivos: sidra, perada, rubis d’Ardennes, cigriotte, pyrtille, ratafias, frênettes, confits, jaleas, vinagre, aguardiente, zumo de frutas y miel. La lista de sus buenos productos es larga. Abierto los miércoles de 14 a 18 horas y los sábados de 9 a 12 horas, los jueves y viernes de 9 a 12 horas y de 14 a 18 horas, el resto de los días con cita previa por teléfono. Hay varias ofertas de visitas disponibles, no dude en consultar su página web para descubrir el mundo de la elaboración de la sidra. Sala de recepción disponible. (equipamiento disponible: aseos para discapacitados, proyector de vídeo, mesas y bancos)

Ein Familienunternehmen, das dieses Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert! Bekannt für seine Produkte in den Crêtes Préardennaises, aber auch im gesamten Grand Est und wird auch außerhalb Frankreichs exportiert! Festliche Produkte: Cidre, Poiré, Rubis d’Ardennes, Cigriotte, Pyrtille, Ratafias, Frênettes, Konfitüren, Gelees, Essig, Schnaps, Fruchtsäfte und Honig. Die Liste ihrer guten Produkte ist lang. Geöffnet mittwochs von 14 bis 18 Uhr und samstags von 09 bis 12 Uhr, donnerstags und freitags von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Alle anderen Tage nach telefonischer Vereinbarung. Es stehen mehrere Besuchsangebote zur Verfügung. Besuchen Sie ihre Website, um mehr über die Welt der Apfelweinherstellung zu erfahren. Empfangsraum steht zur Verfügung. (Angebotene Ausstattung: Behindertentoilette, Videoprojektor, Tische und Bänke)

