Fête des vendanges d’autrefois du château les Maubats 3, les Joussaumes Nord Roquebrune, 20 septembre 2023, Roquebrune.

Roquebrune,Gironde

Participez aux vendanges manuelles de la propriété (coupe du raisin blanc ou rouge selon la période, rentrée de la vendange au cuvier, suivi de l’éraflage et encuvage du raisin).

Pause café ou collation selon le choix de la ½ journée.

Visite préalable du cuvier et explicatif complet sur les vinifications et l’élevage de nos vins.

Dégustation de 5 vins

Durée : environ 4 h (le matin ou l’après midi)

Pause déjeuner : Pic Nic sur place possible, ou repas à proximité à la Ferme auberge de Gauvry

Groupe de 1 à 10 adultes Enfants à partir de 12 ans

Remarque : prévoir une tenue et des chaussures/bottes d’extérieur adaptée à la météo.

2023-09-20 à ; fin : 2023-09-30 . EUR.

3, les Joussaumes Nord Château Maubats

Roquebrune 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Take part in the manual harvest on the estate (cutting the white or red grapes depending on the season, taking the harvest to the vat room, followed by de-stemming and vatting the grapes).

Coffee break or snack depending on the choice of ½ day.

Prior visit to the vat room and full explanation of the vinification and ageing of our wines.

Tasting of 5 wines

Duration: approx. 4 h (morning or afternoon)

Lunch break: Pic Nic on site, or lunch nearby at the Ferme auberge de Gauvry

Groups of 1 to 10 adults Children aged 12 and over

Note: please bring weather-appropriate clothing and outdoor shoes/boots

Participación en la vendimia manual en la finca (corte de la uva blanca o tinta según la temporada, transporte de la vendimia a la sala de cubas, despalillado y encubado de la uva).

Pausa café o tentempié según la elección de la media jornada.

Visita previa a la sala de barricas y explicación completa de la vinificación y crianza de nuestros vinos.

Degustación de 5 vinos

Duración: aproximadamente 4 horas (mañana o tarde)

Pausa para comer: Pic Nic in situ, o comida en las inmediaciones en la Ferme auberge de Gauvry

Grupos de 1 a 10 adultos Niños a partir de 12 años

Nota: llevar ropa de exterior y calzado adecuado a las condiciones meteorológicas

Nehmen Sie an der manuellen Weinlese auf dem Weingut teil (Schneiden der weißen oder roten Trauben je nach Jahreszeit, Einbringen des Leseguts in die Bütte, gefolgt vom Abbeeren und Einfüllen der Trauben in die Bütte).

Kaffeepause oder Imbiss je nach Wahl des ½ Tages.

Vorherige Besichtigung des Gärkellers und umfassende Erläuterungen zur Weinbereitung und zum Ausbau unserer Weine.

Verkostung von 5 Weinen

Dauer: ca. 4 Stunden (vormittags oder nachmittags)

Mittagspause: Pic Nic vor Ort möglich, oder Essen in der Nähe in der Ferme auberge de Gauvry

Gruppe von 1 bis 10 Erwachsenen Kinder ab 12 Jahren

Hinweis: Dem Wetter angepasste Kleidung und Schuhe/Stiefel für den Außenbereich mitbringen

Mise à jour le 2023-06-09 par OT de l’Entre-deux-Mers