Vendangeur d’un jour 3 Les Joussaumes Nord Roquebrune, 1 septembre 2023, Roquebrune.

Roquebrune,Gironde

Venez vivre une expérience unique au château Les Maubats (vins certifiés AB) : participer aux vendanges manuelles de la propriété (coupe du raisin blanc ou rouge selon la période, rentrée de la vendange au cuvier, suivi de l’éraflage et encuvage du raisin). Il y aura au préalable une visite du cuvier et un explicatif complet sur les vinifications et l’élevage des vins. Une dégustation de 5 vins vous sera aussi proposée. Prévoir une tenue et des chaussures/bottes d’extérieur adaptées à la météo. Pique-nique possible sur place..

2023-09-01 fin : 2023-10-31 . EUR.

3 Les Joussaumes Nord Château les Maubats

Roquebrune 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy a unique experience at Château Les Maubats (AB-certified wines): take part in the estate?s manual harvest (cutting the white or red grapes, depending on the season, taking the harvest to the vat room, followed by de-stemming and vatting the grapes). Beforehand, there will be a tour of the vat room and a full explanation of the vinification and ageing of the wines. A tasting of 5 wines will also be offered. Please wear weather-appropriate clothing and outdoor shoes/boots. Picnic possible on site.

Venga a vivir una experiencia única en el Château Les Maubats (vinos con certificado AB): participe en la vendimia manual en la propiedad (corte de las uvas blancas o tintas según la temporada, transporte de la vendimia a la sala de cubas, despalillado y encubado de las uvas). Previamente, se realizará una visita a la sala de depósitos y una explicación completa de la vinificación y crianza de los vinos. También habrá una degustación de 5 vinos. Por favor, traiga ropa adecuada y calzado de montaña. Posibilidad de picnic in situ.

Erleben Sie eine einzigartige Erfahrung auf Château Les Maubats (AB-zertifizierte Weine): Nehmen Sie an der manuellen Weinlese des Weinguts teil (Schneiden der weißen oder roten Trauben, je nach Jahreszeit, Einbringen der Ernte in den Gärkeller, Abbeeren und Einmaischen der Trauben). Zuvor gibt es eine Besichtigung des Gärkellers und eine ausführliche Erklärung über die Weinherstellung und den Ausbau der Weine. Außerdem wird eine Verkostung von 5 Weinen angeboten. Bitte tragen Sie dem Wetter angepasste Kleidung und Schuhe/Stiefel für den Außenbereich. Picknick vor Ort möglich.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT de l’Entre-deux-Mers