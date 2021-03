La Charité-sur-Loire Cité du Mot La Charité-sur-Loire #3 LES CADAVRES EXQUIS Cité du Mot La Charité-sur-Loire Catégorie d’évènement: La Charité-sur-Loire

#3 LES CADAVRES EXQUIS Cité du Mot, 13 mars 2021-13 mars 2021, La Charité-sur-Loire. #3 LES CADAVRES EXQUIS

du samedi 13 mars au samedi 20 mars à Cité du Mot

Un cadavre exquis est un **jeu d’écriture collective** qui consiste à écrire une histoire à plusieurs. C’est aussi l’occasion d’une **rencontre internationale** entre quatre groupes de **jeunes lecteurs francophones** au Sénégal, en Serbie et en France qui écriront en commun, par-delà les frontières. **Le résultat sera apartagé sur le site internet dédié au projet :** [https://fr.padlet.com/Cite_du_Mot/Les_mots_vont_prendre_l_air](https://fr.padlet.com/Cite_du_Mot/Les_mots_vont_prendre_l_air) Partenaires du projet : La médiathèque de l’alliance française de Ziguinchor (Sénégal), la médiathèque de l’institut français de Belgrade (Serbie), la bibliothèque de la Nièvre et le réseau départemental des bibliothèques, le réseau des médiathèques Cœur de Loire et la bibliothèque de La Charité-sur-Loire avec les élèves de l’institut médico-éducatif Édouard Seguin. Le cadavre exquis est un jeu d’écriture collective qui consiste à écrire une histoire à plusieurs. C’est aussi l’occasion d’une rencontre internationale entre quatre groupes de lecteurs francophones.. Cité du Mot 8 cour du château 58400 La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-13T08:00:00 2021-03-13T23:00:00;2021-03-20T08:00:00 2021-03-20T23:00:00

Lieu Cité du Mot
Adresse 8 cour du château 58400 La Charité-sur-Loire
Ville La Charité-sur-Loire