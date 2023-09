ATELIER APPRENTI AMOULAGEUR AU MOULIN DE L’EPINAY 3 L’Epinay Mauges-sur-Loire, 26 octobre 2023, Mauges-sur-Loire.

Mauges-sur-Loire,Maine-et-Loire

Avant de grimper les 4 étages du moulin pour comprendre la production de farine à l’ancienne, les enfants fabriquent chacun leur moulin en bois..

2023-10-26 fin : 2023-10-26 16:00:00. EUR.

3 L’Epinay LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT

Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Before climbing up the 4 floors of the mill to understand the production of flour the old-fashioned way, the children each make their own wooden mill.

Antes de subir a los cuatro pisos del molino para comprender la producción de harina a la antigua usanza, los niños fabrican cada uno su propio molino de madera.

Bevor die Kinder die vier Stockwerke der Mühle erklimmen, um die altmodische Mehlherstellung zu verstehen, bauen sie jeweils eine eigene Mühle aus Holz.

Mise à jour le 2023-02-16 par eSPRIT Pays de la Loire