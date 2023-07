FÊTE DU MOULIN AU MOULIN DE L’ÉPINAY 3 l’Epinay Mauges-sur-Loire, 30 juillet 2023, Mauges-sur-Loire.

Mauges-sur-Loire,Maine-et-Loire

Comme chauqe année, le moulin de l’Epinay propose la fête du moulin, l’occasion de vous replonger dans l’ambiance des années 50.

2023-07-30 fin : 2023-07-30 21:00:00. .

3 l’Epinay LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT

Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Like every year, the Moulin de l’Epinay holds its annual mill festival, a chance to take a trip back in time to the 50s

Como cada año, el Moulin de l’Epinay celebra su fiesta de los molinos, una oportunidad para hacer un viaje en el tiempo a los años cincuenta

Wie jedes Jahr veranstaltet die Mühle von Epinay ein Mühlenfest, bei dem Sie in die Atmosphäre der 50er Jahre eintauchen können

Mise à jour le 2023-07-09 par eSPRIT Pays de la Loire