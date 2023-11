Atelier 1 : les couleurs du thé 3 le seuil Fossès-et-Baleyssac, 1 décembre 2023, Fossès-et-Baleyssac.

Fossès-et-Baleyssac,Gironde

Dans une époque qui est soucieuse du bien-être, le thé devient très tendance, il est recherché pour ses bienfaits. Néanmoins, cette boisson reste méconnue en France, notamment l’art de sa dégustation. Participer à une dégustation de thé, c’est découvrir un univers incroyablement riche et convivial..

2023-12-01

3 le seuil

Fossès-et-Baleyssac 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



In this age of wellbeing, tea is becoming very fashionable, sought-after for its benefits. Nevertheless, this beverage remains little-known in France, especially the art of tasting it. To take part in a tea tasting is to discover an incredibly rich and convivial universe.

En esta época de bienestar, el té se ha puesto muy de moda y es muy apreciado por sus beneficios. Sin embargo, esta bebida sigue siendo poco conocida en Francia, sobre todo el arte de degustarla. Participar en una cata de té es descubrir un mundo increíblemente rico y convivial.

In einer Zeit, in der das Wohlbefinden immer wichtiger wird, liegt Tee voll im Trend und wird wegen seiner wohltuenden Wirkung geschätzt. Dennoch ist dieses Getränk in Frankreich noch weitgehend unbekannt, insbesondere die Kunst der Teeverkostung. Die Teilnahme an einer Teeverkostung bedeutet, eine unglaublich reiche und gesellige Welt zu entdecken.

