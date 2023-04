GOUTER BRASSENS 3 LE PONT DU CONEY, 1 avril 2023, La Vôge-les-Bains.

A l’heure du goûter, venez découvrir ou redécouvrir quelques chansons de Brassens interprétées par Pascal à l’auberge.

Entrée libre. Adultes

Mercredi 2023-04-01 à 16:30:00 ; fin : 2023-04-30 17:30:00. 0 EUR.

3 LE PONT DU CONEY

La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est



At snack time, come and discover or rediscover some Brassens songs interpreted by Pascal at the inn.

Free entrance

A la hora de la merienda, venga a descubrir o redescubrir algunas canciones de Brassens interpretadas por Pascal en la posada.

Entrada gratuita

Zur Snackzeit können Sie in der Auberge einige von Pascal vorgetragene Lieder von Brassens entdecken oder wiederentdecken.

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-04-01 par OT EPINAL ET SA REGION