Circuit : patrimoine d’une petite commune rurale du Cotentin 3 Le Pavillon de Grenneville Crasville, 16 septembre 2023, Crasville.

Crasville,Manche

Patrimoine d’une petite commune rurale à travers les extérieurs d’1 de ses 3 manoirs et de ses 2 églises Notre-Dame de Grenneville pour sa simplicité et sa vue et Ste Colombe de Crasville pour son mobilier.

Visites commentées

Le Pavillon de Grenneville ( extérieurs) 10H00 11H30 / 14H00 15H30 17H00 On peut monter à pied ou en voiture à l’église N-D de Grenneville où vous serez accueillis.

L’église Ste Colombe de Crasville 10H00 et 11H30 / 14H00 15H30 17H00.

Samedi 2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-17 12:30:00. .

Crasville 50630 Manche Normandie



Heritage of a small rural commune through the exteriors of 1 of its 3 manor houses and its 2 churches Notre-Dame de Grenneville for its simplicity and its view, and Ste Colombe de Crasville for its furnishings.

Guided tours

Le Pavillon de Grenneville (outside) 10:00 am 11:30 am / 2:00 pm 3:30 pm 5:00 pm You can walk or drive up to the church of Notre-Dame de Grenneville, where you’ll be welcomed.

L’église Ste Colombe de Crasville 10H00 et 11H30 / 14H00 15H30 17H00

Patrimonio de un pequeño municipio rural a través de los exteriores de 1 de sus 3 casas solariegas y de sus 2 iglesias Notre-Dame de Grenneville por su sencillez y sus vistas y Ste Colombe de Crasville por su mobiliario.

Visitas guiadas

Le Pavillon de Grenneville (exterior) 10.00 h 11.30 h / 14.00 h 15.30 h 17.00 h Puede subir a pie o en coche hasta la iglesia de Notre-Dame de Grenneville, donde le recibirán.

Iglesia Ste Colombe de Crasville 10H00 y 11H30 / 14H00 15H30 17H00

Das Erbe einer kleinen ländlichen Gemeinde anhand der Außenansicht eines seiner drei Herrenhäuser und seiner beiden Kirchen Notre-Dame de Grenneville wegen ihrer Einfachheit und ihrer Aussicht und Ste Colombe de Crasville wegen ihres Mobiliars.

Kommentierte Besichtigungen

Le Pavillon de Grenneville ( Außenansicht) 10H00 11H30 / 14H00 15H30 17H00 Man kann zu Fuß oder mit dem Auto zur Kirche N-D de Grenneville hinaufgehen, wo man Sie in Empfang nehmen wird.

Die Kirche Ste Colombe in Crasville 10H00 und 11H30 / 14H00 15H30 17H00

