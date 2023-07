ATELIER CUEILLETTE ET CUISINE SAUVAGE 3 Le Haut du Harcholet Le Saulcy, 12 juillet 2023, Le Saulcy.

Le Saulcy,Vosges

Partons cueillir, cuisinons ensemble et partageons ce festin de la terre.

Le nombre de place étant limité, l’inscription est obligatoire.. Tout public

Dimanche 10:00:00 fin : . 45 EUR.

3 Le Haut du Harcholet Le Champ du Chêne

Le Saulcy 88210 Vosges Grand Est



Let’s go pick, cook and share this earthy feast.

As the number of places is limited, registration is mandatory.

Recojamos, cocinemos y compartamos esta fiesta de la tierra.

Como el número de plazas es limitado, es necesario inscribirse.

Lassen Sie uns gemeinsam pflücken, kochen und dieses Festmahl der Erde teilen.

Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, ist eine Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT SAINT DIE DES VOSGES