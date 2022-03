3 Ladies of Gospel Bégard Bégard Catégories d’évènement: Bégard

Bégard Côtes d’Armor Bégard 3 chanteuses de Gospel, réunies pour partager l’authenticité du Negro Spiritual et du Gospel. La programmation de cette autre formation, dont Sonya Pinçon fait partie, remplace le projet initial de concert en 2020. Nous sommes heureux de pouvoir vous proposer ce concert à l’église de Bégard. begard.mjc@wanadoo.fr +33 2 96 45 20 60 http://mjcpaysdebegard.pagesperso-orange.fr/ 3 chanteuses de Gospel, réunies pour partager l’authenticité du Negro Spiritual et du Gospel. La programmation de cette autre formation, dont Sonya Pinçon fait partie, remplace le projet initial de concert en 2020. Nous sommes heureux de pouvoir vous proposer ce concert à l’église de Bégard. Rue Anatole Le Braz Eglise Bégard

