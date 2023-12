ATELIER NOURRISSAGE 3 La Pacauderie Saint-Père-en-Retz Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Père-en-Retz ATELIER NOURRISSAGE 3 La Pacauderie Saint-Père-en-Retz, 17 janvier 2024, Saint-Père-en-Retz. Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-17 09:30:00

fin : 2024-01-17 . Atelier nourrissage à partir de 4 ans.

1h30 d’activité pour venir nourrir les animaux ! Visite de la ferme , soin aux animaux

Approche ludique et sensoriel pour découvrir le monde de la ferme !

10€ par enfant ( 1 accompagnant gratuit par enfant) Sur réservation .

3 La Pacauderie La petite ferme d’Heïdi

Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-21 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Saint-Père-en-Retz Autres Code postal 44320 Lieu 3 La Pacauderie Adresse 3 La Pacauderie La petite ferme d'Heïdi Ville Saint-Père-en-Retz Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 3 La Pacauderie Saint-Père-en-Retz Latitude 47.19509 Longitude -2.05077 latitude longitude 47.19509;-2.05077

3 La Pacauderie Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pere-en-retz/