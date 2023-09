Marché artisanal 3 La Grande Rue Vinnemerville, 18 novembre 2023, Vinnemerville.

Vinnemerville,Seine-Maritime

Marché artisanal : exposition, fabrication, vente de différents produits artisanaux.

Samedi 14h à 18h; dimanche 10h à 18h..

Samedi 2023-11-18 fin : 2023-11-19 . .

3 La Grande Rue Salle Paul Vairetti

Vinnemerville 76540 Seine-Maritime Normandie



Craft market: exhibition, production and sale of various craft products.

Saturday 2 pm to 6 pm; Sunday 10 am to 6 pm.

Mercado de artesanía: exposición, producción y venta de diversos productos artesanales.

Sábado de 14:00 a 18:00; domingo de 10:00 a 18:00.

Kunsthandwerksmarkt: Ausstellung, Herstellung und Verkauf von verschiedenen Kunsthandwerksprodukten.

Samstag 14 bis 18 Uhr; Sonntag 10 bis 18 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche