Marché artisanal 3 La Grande Rue, 16 juillet 2023, Vinnemerville.

Marché artisanal à la mairie et en extérieur sur l’aire de jeux.

Inscriptions possibles pour les exposants..

2023-07-16 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-16 18:00:00. .

3 La Grande Rue Mairie

Vinnemerville 76540 Seine-Maritime Normandie



Craft market at the town hall and outside on the playground.

Registration possible for exhibitors.

Mercado de artesanía en el ayuntamiento y al aire libre en el patio de recreo.

Posibilidad de inscripción para los expositores.

Kunsthandwerkermarkt im Rathaus und im Freien auf dem Spielplatz.

Anmeldungen für Aussteller möglich.

