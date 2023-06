Les Jeudis vins au Château Les Maubats 3 Joussaumes Nord Roquebrune, 6 juillet 2023, Roquebrune.

Roquebrune,Gironde

Le château Les Maubats vous invite à venir pique-niquer sur ses terres tous les jeudis d’été. Amenez votre pique-nique et vos jeux de société, on vous accueille aux Maubats avec un verre d’apéritif. Mise en place de tables, chaises, bottes de paille, guirlandes éclairantes dans un esprit « guinguette » au bord des rangs de vigne. Musique d’ambiance. Vente de vin au verre, à la bouteille, au carton. Réservation obligatoire, entrée libre..

2023-07-06 à ; fin : 2023-08-17 . .

3 Joussaumes Nord Château Les Maubats

Roquebrune 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Château Les Maubats invites you to picnic on its grounds every Thursday in summer. Bring your picnic and board games, and we’ll welcome you to Les Maubats with a glass of aperitif. Tables, chairs, straw bales and garlands of lights are set up in a « guinguette » spirit at the edge of the rows of vines. Background music. Wine for sale by the glass, bottle or box. Reservations essential, admission free.

El Château Les Maubats le invita a venir de picnic a sus terrenos todos los jueves de verano. Traiga su picnic y sus juegos de mesa, y le daremos la bienvenida a Les Maubats con una copa de aperitivo. Mesas, sillas, balas de paja y luces de cuerda se instalarán a lo largo de las hileras de viñas al estilo « guinguette ». Música de fondo. Venta de vino por copa, botella o caja. Imprescindible reservar, entrada gratuita.

Das Schloss Les Maubats lädt Sie im Sommer jeden Donnerstag zu einem Picknick auf seinem Gelände ein. Bringen Sie Ihr Picknick und Ihre Gesellschaftsspiele mit, man empfängt Sie in Les Maubats mit einem Glas Aperitif. Aufbau von Tischen, Stühlen, Strohballen, Lichterketten im « Guinguette »-Stil am Rande der Weinreihen. Musik zur Untermalung der Stimmung. Verkauf von Wein im Glas, in der Flasche oder im Karton. Reservierung erforderlich, Eintritt frei.

