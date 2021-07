Paris Le Millénaire Paris 3 JOURS SOUS LE SOLEIL #1 – TRAX Le Millénaire Paris Catégorie d’évènement: Paris

3 JOURS SOUS LE SOLEIL #1 – TRAX Le Millénaire, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Paris. Du 23 au 25 juillet 2021 :

vendredi, samedi, dimanche de 15h à 23h59

gratuit

Le Barboteur & Trax Magazine, le magazine français des cultures en mouvement s’unissent pour proposer deux événements de trois jours durant l’été 2021. Organisés en deux espaces situés de part et d’autre de la darse du Millénaire entre Paris et Aubervilliers ces événements rassemblent une programmation musicale aux influences urbaines (jazz, house, hip hop, pop, dancehall), des découvertes culinaires avec un grand espace de restauration, une série de performances artistiques, des animations ludiques et sportives et des ateliers participatifs. Programmation à venir ! _____________________ INFOS PRATIQUES 20 Quai du Lot, 75019 Paris Ⓜ️ Métro 7 – Porte de la Villette Tram 3b – Canal St-Denis Entrée libre et gratuite Événements -> Festival / Cycle Le Millénaire 20 quai du Lot Paris 75019

