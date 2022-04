3 JOURS POUR SE RESSOURCER EN PLEINE NATURE La Salvetat-sur-Agout, 18 mai 2022, La Salvetat-sur-Agout.

3 JOURS POUR SE RESSOURCER EN PLEINE NATURE La Salvetat-sur-Agout

2022-05-18 09:30:00 – 2022-05-20

La Salvetat-sur-Agout Hérault

EUR 360 360 Offrez-vous une expérience de bien-être globale et personnalisée dans un cadre unique en pleine nature, élaboré par deux professionnelles de santé et en développement personnel. Réharmonisation complète: corps, coeur et mental à l’aide de plusieurs méthodes: Sophrologie, méditation, Pilates, dynamisation corporelle, stretching, soins énergétiques, connexion à la nature et aux éléments, initiations pratiques chamaniques…

Les collations et repas du midi sont compris, possibilité de louer des gites sur place directement avec les propriétaires du Label ( 0616577466)

Inscription Obligatoire

sabineandreu@gmail.com

Sabine Andreu et Elodie Maffre-Azzopardi

La Salvetat-sur-Agout

