3 jours de fêtes Granges-sur-Lot Granges-sur-Lot Catégories d’évènement: 47260

Granges-sur-Lot

3 jours de fêtes Granges-sur-Lot, 17 juin 2022, Granges-sur-Lot. 3 jours de fêtes Granges-sur-Lot

2022-06-17 – 2022-06-19

Granges-sur-Lot 47260 Granges-sur-Lot EUR 17 Sur les bords du Lot, 3 jours de fêtes sont organisés à Granges. Au programme, un tournoi de belote vendredi 17 à 20h30 à la salle des fêtes, avec une mise de 8 euros par personne et de nombreux lots à gagner. Une soupe à l’oignon vous sera offerte (buvette sur place). puis, samedi 18, à 14h30 concert gratuit « 5 chorales » à l’église Saint Damien, suivi d’une soirée moules/frites à 20 h30 à la salle des fêtes( réservation avant le 15 juin dernier délai). Enfin, dimanche 19, à 15h30 à la salle des fêtes la Troupe de la Découverte vous proposera un après-midi de théâtre (participation au chapeau) (buvette et pâtisseries sur place). Sur les bords du Lot, 3 jours de fêtes sont organisés à Granges. Au programme, un tournoi de belote vendredi 17 à 20h30 à la salle des fêtes, avec une mise de 8 euros par personne et de nombreux lots à gagner. Une soupe à l’oignon vous sera offerte (buvette sur place). puis, samedi 18, à 14h30 concert gratuit « 5 chorales » à l’église Saint Damien, suivi d’une soirée moules/frites à 20 h30 à la salle des fêtes( réservation avant le 15 juin dernier délai). Enfin, dimanche 19, à 15h30 à la salle des fêtes la Troupe de la Découverte vous proposera un après-midi de théâtre (participation au chapeau) (buvette et pâtisseries sur place). Sur les bords du Lot, 3 jours de fêtes sont organisés à Granges. Au programme, un tournoi de belote vendredi 17 à 20h30 à la salle des fêtes, avec une mise de 8 euros par personne et de nombreux lots à gagner. Une soupe à l’oignon vous sera offerte (buvette sur place). puis, samedi 18, à 14h30 concert gratuit « 5 chorales » à l’église Saint Damien, suivi d’une soirée moules/frites à 20 h30 à la salle des fêtes( réservation avant le 15 juin dernier délai). Enfin, dimanche 19, à 15h30 à la salle des fêtes la Troupe de la Découverte vous proposera un après-midi de théâtre (participation au chapeau) (buvette et pâtisseries sur place). mairie de Granges/Lot

Granges-sur-Lot

dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: 47260, Granges-sur-Lot Other Lieu Granges-sur-Lot Adresse Ville Granges-sur-Lot lieuville Granges-sur-Lot Departement 47260

Granges-sur-Lot Granges-sur-Lot 47260 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/granges-sur-lot/

3 jours de fêtes Granges-sur-Lot 2022-06-17 was last modified: by 3 jours de fêtes Granges-sur-Lot Granges-sur-Lot 17 juin 2022 47260 Granges-sur-Lot

Granges-sur-Lot 47260