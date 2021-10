Marseille L'intermediaire Bouches-du-Rhône, Marseille 3 IN A HARD MIX : BOLDRIK – KAFRA – RED MAT L’intermediaire Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Selector Boldrik – DJ Kafra – Selecta Red Mat De retour dans sa ville d’adoption, SELECTOR BOLDRIK (Prague) retrouve ses compères marseillais de mix, DJ KAFRA (Fresh Connection, MZA) et SELECTA RED MAT (TTT, Living Roots), pour une soirée unique où se mêleront tous les styles Reggae Music, Digital, Raggamuffin, Dancehall, Drum n’ Bass et Jungle Au programme : dubplates, productions exclusives (Cocojammin, Marseille Zulu Records, FXXL Music), classiques, brand news et guests MC !!!

3€

♫♫♫ L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-10-07T21:00:00 2021-10-07T02:00:00

