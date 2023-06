Exposition : la part de l’ombre 3 impasse Saint Mayeul Le Brethon, 17 juin 2023, Le Brethon.

Le Brethon,Allier

Exposition la Part de l’Ombre, de Joëlle GIBAULT, peintures et sculptures..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-18 . .

3 impasse Saint Mayeul Chapelle Saint-Mayeul

Le Brethon 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



La Part de l’Ombre exhibition, by Joëlle GIBAULT, paintings and sculptures.

Exposición La Part de l’Ombre, de Joëlle GIBAULT, pinturas y esculturas.

Ausstellung la Part de l’Ombre, von Joëlle GIBAULT, Gemälde und Skulpturen.

Mise à jour le 2023-06-03 par OTI Vallée du Coeur de France