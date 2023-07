Concert Zanzibar acoustic et paëlla géante 3 impasse du grand cerf Le Grand-Serre Catégories d’Évènement: Drôme

Le Grand-Serre Concert Zanzibar acoustic et paëlla géante 3 impasse du grand cerf Le Grand-Serre, 25 août 2023, Le Grand-Serre. Le Grand-Serre,Drôme Concert avec Zanzibar Acoustic qui interprète plusieurs genre de musiques accompagné d’une paëlla géante !

Réservation obligatoire 04.75.68.86.14.

2023-08-25 19:30:00 fin : 2023-08-25 22:30:00. EUR.

3 impasse du grand cerf Camping du grand cerf

Le Grand-Serre 26530 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Concert with Zanzibar Acoustic performing a variety of music accompanied by a giant paella!

Reservations essential 04.75.68.86.14 Concierto de Zanzibar Acoustic con música variada acompañada de una paella gigante

Imprescindible reservar 04.75.68.86.14 Konzert mit Zanzibar Acoustic, die verschiedene Musikrichtungen interpretiert, begleitet von einer riesigen Paella!

