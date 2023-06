L’Explorateur : Cocktail de saveurs au Pain d’épices de Bertrand 3 Impasse des Thuyas Octeville-sur-Mer, 18 août 2023, Octeville-sur-Mer.

Octeville-sur-Mer,Seine-Maritime

L’Explorateur été 2023 – Cocktail de saveurs au Pain d’épices de Bertrand

Bertrand fabrique ses pains d’épices, tous les matins, en famille dans un laboratoire à taille humaine. Venez découvrir les étapes de fabrications, les ingrédients et leurs qualités, les différentes saveurs imaginées. Puis, lors d’un apéritif original vous goûterez des saveurs fines, des accords étonnants et des produits de qualités récompensés par le Collège Culinaire de France.

Tout public – Durée : 1h

Tarif : 7€ / adulte (apéritif compris) – 4€ / enfant

Réservation obligatoire.

2023-08-18 à 17:00:00 ; fin : 2023-08-18 18:00:00. .

3 Impasse des Thuyas

Octeville-sur-Mer 76930 Seine-Maritime Normandie



L’Explorateur Summer 2023 – Cocktail of flavors at Bertrand’s Gingerbread

Bertrand makes his gingerbread every morning with his family in a human-sized laboratory. Come and discover the different stages of production, the ingredients and their qualities, and the different flavors imagined. Then, during an original aperitif, you’ll taste fine flavors, surprising combinations and quality products awarded by the Collège Culinaire de France.

Open to all – Duration: 1h

Price: 7? / adult (including aperitif) – 4? / child

Reservations required

L’Explorateur verano 2023 – Cóctel de sabores en Bertrand’s Gingerbread

Bertrand elabora cada mañana su pan de especias con su familia en un laboratorio de tamaño humano. Venga a descubrir las diferentes etapas de fabricación, los ingredientes y sus cualidades, así como los diferentes sabores que crea. Después, durante un original aperitivo, degustará finos sabores, combinaciones sorprendentes y productos de calidad galardonados por el Collège Culinaire de France.

Abierto a todos – Duración: 1 hora

Precio: 7 euros / adulto (aperitivo incluido) – 4 euros / niño

Reserva obligatoria

L’Explorateur Sommer 2023 – Geschmackscocktail im Pain d’épices de Bertrand

Bertrand stellt seine Lebkuchen jeden Morgen mit seiner Familie in einem überschaubaren Labor her. Lernen Sie die Herstellungsschritte, die Zutaten und ihre Qualität sowie die verschiedenen Geschmacksrichtungen kennen. Anschließend können Sie bei einem originellen Aperitif feine Aromen, überraschende Kombinationen und Qualitätsprodukte probieren, die vom Collège Culinaire de France ausgezeichnet wurden.

Für alle Altersgruppen – Dauer: 1 Std

Preis: 7 €/Erwachsener (Aperitif inbegriffen) – 4 €/Kind

Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-06-02 par Normandie Tourisme / Attitude Manche