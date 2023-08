Journées Européennes du Patrimoine 3 Impasse de l’Église Limalonges Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Limalonges Journées Européennes du Patrimoine 3 Impasse de l’Église Limalonges, 16 septembre 2023, Limalonges. Limalonges,Deux-Sèvres Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Jean-Baptiste à Limalonges Les 16 et 17 septembre : 9h-18h Visite libre de l’édifice du XIIe s., classé MH 1975. Gratuit Rens. : 05 49 07 63 20 – www.limalonges.fr.

European Heritage Days Saint-Jean-Baptiste church in Limalonges September 16th and 17th: 9am-6pm Self-guided tour of the 12th-century building, classified MH 1975. Free Information: 05 49 07 63 20 – www.limalonges.fr Jornadas Europeas de Patrimonio Iglesia Saint-Jean-Baptiste de Limalonges 16 y 17 de septiembre: de 9.00 a 18.00 horas Visita autoguiada del edificio del siglo XII, clasificado MH 1975. Entrada gratuita Información: 05 49 07 63 20 – www.limalonges.fr Europäische Tage des Kulturerbes Kirche Saint-Jean-Baptiste in Limalonges Am 16. und 17. September: 9h-18h Freie Besichtigung des Gebäudes aus dem 12. Jh., das 1975 als MH klassifiziert wurde. Kostenlos Auskunft: 05 49 07 63 20 – www.limalonges.fr Mise à jour le 2023-08-28 par OT Pays Mellois Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Limalonges Autres Lieu 3 Impasse de l'Église Adresse 3 Impasse de l'Église Eglise Saint Jean-Baptiste Ville Limalonges Departement Deux-Sèvres Lieu Ville 3 Impasse de l'Église Limalonges latitude longitude 46.13051;0.16891

