Atelier canin 3 Impasse de l’Artisanat Saint-Astier, 7 octobre 2023, Saint-Astier.

Saint-Astier,Dordogne

Apprendre les gestes qui sauvent, formation aux premiers secours canins et félins.

Comment réagir face à un chien blessé, quels sont les gestes essentiels à connaître, comment anticiper certaines blessures ?

Cani-gourmand (3, impasse de l’Artisanat). Sur inscription..

3 Impasse de l’Artisanat Cani-Gourmand

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Learn life-saving techniques, canine and feline first aid training.

How to react to an injured dog, what are the essential gestures to know, how to anticipate certain injuries?

Cani-gourmand (3, impasse de l?Artisanat). Registration required.

Aprenda técnicas para salvar vidas, formación en primeros auxilios caninos y felinos.

Cómo debe reaccionar ante un perro herido, cuáles son las acciones esenciales que debe conocer, cómo puede anticiparse a determinadas lesiones..

Cani-gourmand (3, impasse de l’Artisanat). Inscripción obligatoria.

Lernen Sie die lebensrettenden Maßnahmen, Ausbildung in Erster Hilfe bei Hunden und Katzen.

Wie reagiert man auf einen verletzten Hund, welche wesentlichen Handgriffe muss man kennen, wie kann man bestimmten Verletzungen vorbeugen?

Cani-gourmand (3, impasse de l’Artisanat). Nach Anmeldung.

