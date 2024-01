Théâtre de la Mascara – Amarre – LEÏ 3 Impasse de Kerouartz Nogent-l’Artaud, vendredi 5 avril 2024.

Nogent-l’Artaud Aisne

Début : 2024-04-05

fin : 2024-04-05

Découvrez Amarre – LEÏ, Polyphonie à deux voix, le 5 avril 2024 au Théâtre de la Mascara de Nogent l’artaud.

Amarre prend la forme d’un spectacle musical, dialogue polyphonique qui explore un répertoire de chants traditionnels auxquels se mêlent des compositions originales, liés à l’imaginaire des eaux. Un répertoire au fil de la Méditerranée riche d’histoires qui évoque autant les mers réelles que de nos marées intimes. S’y mêlent des compositions, des comptines et des berceuses. Il nous tient particulièrement à cœur de mettre en valeur et partager ces chants de femmes. Cette musique secrète où s’expriment la tendresse et les troubles des mères.

Nous construisons ce répertoire comme un ensemble continu où chaque interstice est porteur de sens. Cet ensemble est parcouru par l’idée du cycle, celui d’une existence humaine portée par la cadence des éléments au fil des âges de la vie.

Par ailleurs, nous tenons à ce que nos chants soient de diverses provenances, réunissant près de 9 langues. Ce travail linguistique nous passionne tout autant que notre envie de chanter au-delà des frontières.

Les chants de notre répertoire nous permettent de créer du lien et partager une même vocation : prendre soin, de l’autre et de soi par la même occasion.

Amarre c’est également est un voyage artistique et musical qui propose une décélération.

Chanter nous permet de goûter à une autre dimension du temps, celle qui nous

donne accès à une qualité de présence amplifiée, qui nous relie à nous-même

et à ce qui nous entoure.

Théâtre de La Mascara

03 23 70 07 68 mascara@la-mascara.fr

3, impasse Kerouartz – 02310 Nogent l’Artaud

www.la-mascara.fr

3 Impasse de Kerouartz

Nogent-l’Artaud 02310 Aisne Hauts-de-France



