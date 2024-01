Théâtre de la Mascara – De 10 à 13 3 Impasse de Kerouartz Nogent-l’Artaud, vendredi 15 mars 2024.

Nogent-l’Artaud Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15

fin : 2024-03-15

Découvrez une création originale au Théâtre de la Mascara de Nogent l’artaud, le 15 mars 2024.

De 10 à 13

Un seul en scène crée à partir d’extrait de mon journal intime tenu de mes 10 à 13 ans .

Tourner les pages et me retrouver 15 ans en arrière.

Une plongée dans le passé.

A l’époque de Diam’s et de Diddle.

De la jupe par-dessus le jean, du crayon noir sous les yeux, du stylo à paillettes de Justine, de ma première pelle, des notes, des punitions et des conversations sur petits papiers.

L’époque où acquérir le « meilleur » du « meilleure amie » est une guerre sans relâche mais où trahison/dispute/réconciliation ne dure qu’une journée. L’époque où mon corps change, où je veux être canon, où ma plus grande préoccupation se résume aux garçons. L’ époque où les vieux ont quarante ans . Et celle du décès de ma grand mère. J’ai treize ans et je veux parler à mon futur moi, j’ai treize ans et pour la première fois j’ai peur de grandir, de vieillir et de mourir.

Mi femme – mi enfant. Sur scène une créature hybride. Une jeune adolescente insolente et brutale. Sans pudeur, elle grimace ses drames et ses joies, gesticule ses sensations, parle avec son corps. Elle dis tout crûment et nous dévoile ses états d’âme les plus ardents..un peu, beaucoup, trop intensément.

Conception, mise en scène et texte : Camille Dordoigne

Interprétation : Chloé Zufferey

Contact/diffusion :

Théâtre de La Mascara

03 23 70 07 68 mascara@la-mascara.fr

3, impasse Kerouartz – 02310 Nogent l’Artaud

www.la-mascara.fr

