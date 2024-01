Théâtre de la Mascara – Trop d’amour 3 Impasse de Kerouartz Nogent-l’Artaud, vendredi 9 février 2024.

Nogent-l’Artaud Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09

fin : 2024-02-09

Découvrez une création musicale au Théâtre de la Mascara de Nogent l’artaud, le 9 février 2024.

Le texte est porté, déplacé et complété par la batterie. Comme une colère sourde, les percussions sont

retenues puis éclatent. Ce sont de véritables tambours de guerre, qui accompagnent un personnage plein d’amertume et d’envie d’en découdre. Elles rythment le discours de Conceiçao, la forcent à parler de plus en plus fort, appuient sa volonté d’être entendue, l’aident à prendre possession de la parole.

Par le texte, par la musique, il s’agit de rendre justice, de faire entendre la parole d’une enfant, d’une femme, puis d’une vieille dame qui pense qu’on ne l’a pas assez écoutée.

La pièce :

Un portrait en puzzle d’une femme qui a traversé la vie.

Ma grand-mère Conceiçao parle beaucoup.

Elle a grandi dans le Portugal de Salazar, dans la misère, dans la solitude, dans « la vie difficile ».

Mais maintenant c’est fini, c’est derrière elle, elle est sortie d’affaire, sauvée, divorcée, embourgeoisée, elle a même un petit jardin.

Ma grand-mère est une conteuse : volubile, habitée, grimaçante, elle peut parler pendant des heures, et tout ce qu’elle raconte devient alors une histoire.

Aujourd’hui, après une vie vraiment ingrate, elle se tient toute seule au milieu d’un salon petit bourgeois / nouveau riche (nouveau petit bourgeois ), et elle se venge en me racontant tout.

Par conséquent, plusieurs réflexions ressortent : la transmission, l’immigration, le rapport à la langue.

Texte et Mise en scène : Esther Moreira

Jeu : Ines Do Nascimento

Musique : Léo Perlot-Lhuillier

Contact/diffusion :

Théâtre de La Mascara

03 23 70 07 68 mascara@la-mascara.fr

3, impasse Kerouartz – 02310 Nogent l’Artaud

www.la-mascara.fr

.

3 Impasse de Kerouartz

Nogent-l’Artaud 02310 Aisne Hauts-de-France



Mise à jour le 2024-01-04 par SIM Hauts-de-France – Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne