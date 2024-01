Théâtre de la Mascara – Quand les mots s’en mêlent 3 Impasse de Kerouartz Nogent-l’Artaud, vendredi 19 janvier 2024.

Découvrez une création jeune public au Théâtre de la Mascara de Nogent l’artaud, du 19 au 21 janvier 2024.

Le début – Un livre ! Le jeune homme est furieux, un livre pour cadeau d’anniversaire ? Il n’est pas question d’ouvrir cet objet et pourquoi faire ? Le jeune homme ne trouve aucun intérêt à cet objet dont il ne comprend même pas le mot écrit en gros sur la couverture. Alors il décide d’entrer dans une librairie… il en repartira avec Les trois mousquetaires d’Alexandre Dumas.

La suite – Les duos vont se succéder et chaque rencontre sera l’occasion pour jouer avec les mots : “Mot de la langue française d’où vient-tu ?” Pour camping ou kangourou cela semble facile mais pour salade, banquise, cacochyme, bijou ou chenapan vous risquez de vous emberlificoter… d’ailleurs, ce dernier, d’où vient- il déjà ? Elle et Lui vont jongler avec les mots. Le sérieux est de mise, il est quand même des mots qui suscitent l’humour et bien sûr nos deux protagonistes ne vont pas s’en priver.

La fin – Tant qu’il y aura des imagineurs* d’histoires… le mot fin

n’aura pas lieu d’être !

* j’ai emprunté ce mot nouveau à une écolière de CM1

La forme et la scénographie :

Neuf séquences montrant deux personnages qui échangent sur la nature et l’origine des mots. Chaque

épisode est prétexte à jouer avec ces mots, à évoquer leur provenance parfois surprenante. Les duos successifs évoluent parmi des panneaux mobiles évoquant des supports à mots : des murs tagués, une colonne Morris, un grand livre, une vitrine de librairie, une affiche publicitaire…

Cette création est destinée aux enfants à partir de 8 ans. Mais comme tous les spectacles jeune public de la Mascara, il peut être joué devant tous les publics.

Création 2023 du Théâtre de la Mascara

Texte et mise en scène : Nicolas Jobert

Jeu : Aurélie Videlier & Thomas Zuani

Scénographie/Affiche : Didu

Costumes : Jaja Cornaille

Réalisation visuelle & sonore : Bernard Poggi-Vérignon

Photos : Pierre Majek

Chargée de production : Mathilde Blottière

Contact/diffusion :

Théâtre de La Mascara

03 23 70 07 68 mascara@la-mascara.fr

3, impasse Kerouartz – 02310 Nogent l’Artaud

www.la-mascara.fr

