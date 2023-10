Programmation Cinéma de la Venise Verte du 11 au 17 octobre 3 Impasse Ciné de la Venise Verte Saint-Hilaire-la-Palud, 11 octobre 2023, Saint-Hilaire-la-Palud.

Saint-Hilaire-la-Palud,Deux-Sèvres

Retrouvez le programme entier du cinéma de la Venise Verte à St-Hilaire la-Palud ci-dessus pour la période du 11 au 17 Octobre 2023

Plus d’infos et tarifs sur http://cine-venise-verte.fr/

Accessible aux personnes à mobilité réduite..

2023-10-11 fin : 2023-10-17 . .

3 Impasse Ciné de la Venise Verte Ciné Venise Verte

Saint-Hilaire-la-Palud 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Find the full program of the Venise Verte cinema in St-Hilaire la-Palud above for the period from October 11 to 17, 2023

More info and prices at http://cine-venise-verte.fr/

Accessible to people with reduced mobility.

Consulte más arriba el programa completo del cine Venise Verte de St-Hilaire la-Palud para el periodo del 11 al 17 de octubre de 2023

Más información y precios en http://cine-venise-verte.fr/

Accesible para personas con movilidad reducida.

Finden Sie oben das gesamte Programm des Kinos La Venise Verte in St-Hilaire la-Palud für den Zeitraum vom 11. bis 17. Oktober 2023

Weitere Informationen und Preise unter http://cine-venise-verte.fr/

Zugänglich für Personen mit eingeschränkter Mobilität.

Mise à jour le 2023-10-10 par OT Niort Marais Poitevin