“3 hommes, 1 musée” Musée municipal Pithiviers Catégories d’évènement: Loiret

Pithiviers

“3 hommes, 1 musée” Musée municipal, 14 mai 2022, Pithiviers. “3 hommes, 1 musée”

le samedi 14 mai à Musée municipal

Ils présenteront l’exposition qu’ils ont préparé au cours de cette année scolaire. Venez découvrir leur regard singulier sur les collections. Du choix des oeuvres à la médiation de l’exposition. Les élèves de la classe d’option d’histoire de l’art de 1ère du Lycée Duhamel du Monceau à la rencontre des fondateurs du Musée municipal. Musée municipal 3 rue Senives 45300 Pithiviers Pithiviers Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T13:00:00;2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T17:00:00;2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:55:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Pithiviers Autres Lieu Musée municipal Adresse 3 rue Senives 45300 Pithiviers Ville Pithiviers lieuville Musée municipal Pithiviers Departement Loiret

Musée municipal Pithiviers Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pithiviers/

“3 hommes, 1 musée” Musée municipal 2022-05-14 was last modified: by “3 hommes, 1 musée” Musée municipal Musée municipal 14 mai 2022 Musée municipal Pithiviers Pithiviers

Pithiviers Loiret