3 histoires de déesses – Conte musical à partir de 5 ans Théâtre Mandapa Paris, dimanche 10 mars 2024.

3 histoires de déesses – Conte musical à partir de 5 ans Kalimera, bienvenue en Grèce, au temps des mythes et des déesses ! Dimanche 10 mars, 15h00 Théâtre Mandapa Adulte 10 EUR

Enfant 8 EUR

Début : 2024-03-10T15:00:00+01:00 – 2024-03-10T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-10T15:00:00+01:00 – 2024-03-10T16:00:00+01:00

Kalimera, bienvenue en Grèce, au temps des mythes et des déesses !

Écoutez le chant du vent : il nous ramène les rires de la fête de la grande ville du roi Cécrops, il nous ramène les berceuses que Coré chante dans les prés avec sa mère Déméter, qu’elle chante sous terre dans le Royaume d’Hadès, le vent nous transporte dans la forêt mystérieuse où vit Harmonie avec l’amoureux qu’elle s’est choisie…

« Poésie et fantaisie » – Le Parisien

« Mélodies jouées avec talent , et une belle énergie » – Télérama

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Île-de-France le Théâtre Mandapa accueille des spectacles de danse, des concerts et des pièces de théâtre.

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

conte spectacle

Théâtre Mandapa