Les Vergers de Jean-Michel – Fruits de saisons, jus, confitures et sirops 3, Hameau Hurtebise Guincourt, 12 juillet 2023, Guincourt.

Guincourt,Ardennes

Détails : – confitures, jus de pommes, fruits de saison, gelée, fruit au sirop, compote, coulis, sirop, nectar de poires, nectar de mirabelles Participation aux marchés des Producteurs de Pays à : – Launois-sur-Vence : au Relais de Poste, le 1er vendredi du mois – Charleville-Mézières : sur la Place Ducale, le 2éme vendredi du mois – La Cassine : au Couvent des Cordeliers, le 3éme vendredi du mois – Sedan : au marché le samedi matin Ouvert toute l’année, vente à la ferme tous les jours du lundi au dimanche de 09h00 à 19h30, livraison possible.

3, Hameau Hurtebise

Guincourt 08130 Ardennes Grand Est



Details : – jams, apple juice, seasonal fruits, jelly, fruit in syrup, compote, coulis, syrup, pear nectar, mirabelle nectar Participation in the local producers’ markets in : – Launois-sur-Vence : at the Relais de Poste, the 1st Friday of the month – Charleville-Mézières : on the Place Ducale, the 2nd Friday of the month – La Cassine : at the Couvent des Cordeliers, the 3rd Friday of the month – Sedan : at the market on Saturday morning Open all year round, sale at the farm every day from Monday to Sunday from 09:00 am to 7:30 pm, delivery possible

Detalles: – mermeladas, zumo de manzana, fruta de temporada, jalea, fruta en almíbar, compota, coulis, jarabe, néctar de pera, néctar de mirabelle Participación en los mercados de productores locales de : – Launois-sur-Vence: en el Relais de Poste, el primer viernes del mes – Charleville-Mézières: en la Place Ducale, el segundo viernes del mes – La Cassine: en el Couvent des Cordeliers, el tercer viernes del mes – Sedan: en el mercado los sábados por la mañana Abierto todo el año, venta en la granja todos los días de lunes a domingo de 09:00 a 19:30, posibilidad de entrega

Details: – Konfitüren, Apfelsaft, Saisonfrüchte, Gelee, Früchte in Sirup, Kompott, Coulis, Sirup, Birnennektar, Mirabellennektar Teilnahme an den Märkten der « Producteurs de Pays » in : – Launois-sur-Vence: im Postamt, am 1. Freitag des Monats – Charleville-Mézières: auf dem Place Ducale, am 2. Freitag des Monats – La Cassine: im Couvent des Cordeliers, am 3. Freitag des Monats – Sedan: auf dem Markt am Samstagvormittag Ganzjährig geöffnet, Verkauf ab Hof täglich von Montag bis Sonntag von 09:00 bis 19:30 Uhr, Lieferung möglich

