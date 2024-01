Atelier « Monstre exquis » – Maison Jacques Prévert 3 Hameau du Val La Hague, mercredi 21 août 2024.

La Hague Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-21 14:30:00

fin : 2024-08-21 16:00:00

Sur le modèle du jeu du « Cadavre exquis » inventé par Jacques Prévert et ses amis de la rue du Château, les enfants vont laisser libre cours à leur fantaisie et dessiner à plusieurs mains une créature imaginaire et surréaliste… le Monstre Exquis !

Pour les enfants de 6 à 10 ans. Sur réservation.

3 Hameau du Val Maison Jacques Prévert

La Hague 50440 Manche Normandie musee.omonville@manche.fr



Mise à jour le 2024-01-12 par Réseau Sites et Musées