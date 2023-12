Nuit des Musées / Pierres en Lumières > Spectacle « Enlivrez-vous » – Maison Jacques Prévert 3 Hameau du Val La Hague, 18 mai 2024, La Hague.

La Hague Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 20:00:00

fin : 2024-05-18 23:30:00

Dans l’ambiance feutrée de la nuit, venez découvrir la dernière maison du poète avec au programme :

– de 20h à 23h30, visite libre du musée et de ses expositions.

– à 21h, spectacle « Enlivrez-vous » de la compagnie Contrevent.

Avec légèreté et humour, « Enlivrez-vous » fait se rencontrer l’acrobatie, la danse, le jonglage et la musique dans un spectacle où le livre tient lieu et place de personnage. Le duo de la compagnie du Contrevent se livre à une chorégraphie de mots et à un dialogue des corps qui rappellent les univers de Charlie Chaplin et de Jacques Tati..

3 Hameau du Val Maison Jacques Prévert

La Hague 50440 Manche Normandie



