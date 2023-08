Quand la rivière nous parle! -les berges de la Vienne à Persac- et apéro 3 hameau du Petit Port 86320 persac Persac, 26 août 2023, Persac.

Persac,Vienne

Avec Albert Noiraud découverte des paysages de la rivière, interaction entre animaux et végétaux.

2023-08-26 fin : 2023-08-26 15:00:00. .

3 hameau du Petit Port 86320 persac 3 hameau du petit Port

Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



With Albert Noiraud discovery of river landscapes, interaction between animals and plants

Con Albert Noiraud descubriendo el paisaje fluvial, la interacción entre animales y plantas

Mit Albert Noiraud Entdeckung der Flusslandschaften, Interaktion zwischen Tieren und Pflanzen

Mise à jour le 2023-08-19 par ACAP