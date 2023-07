Portes ouvertes à la Ferme de Bonnetôt : Distillation en live ! 3 Hameau de Bonnetôt Tôtes, 14 juillet 2023, Tôtes.

Tôtes,Seine-Maritime

Pendant 2 jours, nous allons distiller notre cidre en eau de vie, des senteurs et des arômes pendant cette porte ouverte. Présentation de toutes les étapes de la récolte : pressage, distillation et vieillissement de l’eau de vie, dégustations, concerts libres scène ouverte, animations familiales, restaurations

Sans réservation. Gratuit..

Vendredi 2023-07-14 10:00:00 fin : 2023-07-15 16:00:00. .

3 Hameau de Bonnetôt Ferme de Bonnetôt

Tôtes 76890 Seine-Maritime Normandie



For 2 days, we’ll be distilling our cider into eau de vie, scents and aromas during this open house. Presentation of all stages of the harvest: pressing, distillation and ageing of the eau de vie, tastings, free concerts, open stage, family entertainment, catering..

No reservation required. Free admission.

Durante 2 días, destilaremos nuestra sidra en aguardiente, esencias y aromas durante esta jornada de puertas abiertas. Presentación de todas las etapas de la cosecha: prensado, destilación y envejecimiento del aguardiente, degustaciones, conciertos al aire libre, animación familiar, restaurantes, etc

No es necesario reservar. Entrada gratuita.

Zwei Tage lang werden wir bei diesem Tag der offenen Tür unseren Cidre zu Eau de vie destillieren, Düfte und Aromen. Präsentation aller Etappen der Ernte: Pressen, Destillation und Reifung des Schnapses, Verkostungen, freie Konzerte offene Bühne, Familienanimationen, Restaurationen

Ohne Reservierung. Kostenlos.

Mise à jour le 2023-07-01 par Normandie Tourisme / Attitude Manche