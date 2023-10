THÉ DANSANT 3 Grand’Rue Sarreinsming, 5 novembre 2023, Sarreinsming.

Sarreinsming,Moselle

L’Association NAMASTÉ vous invite à un Thé Dansant animé par SAXO PARTY « Papy Guy » et avec la présence du groupe de country « Country Valley ».

Boissons, petite restauration sucrée et salée.. Adultes

Dimanche 2023-11-05 14:00:00 fin : 2023-11-05 18:00:00. 5 EUR.

3 Grand’Rue

Sarreinsming 57905 Moselle Grand Est



The NAMASTÉ Association invites you to a Thé Dansant hosted by SAXO PARTY « Papy Guy » and with the presence of the country group « Country Valley ».

Drinks, snacks and snacks.

La Asociación NAMASTÉ les invita a un Thé Dansant animado por SAXO PARTY « Papy Guy » y con la presencia del grupo country « Country Valley ».

Bebidas, aperitivos y tentempiés.

Der Verein NAMASTÉ lädt Sie zu einem Tanztee ein, der von SAXO PARTY « Opa Guy » und der Country-Gruppe « Country Valley » moderiert wird.

Getränke, kleine süße und salzige Speisen.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES