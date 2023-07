La Guinguette de Zimm 3 Grand Rue Orschwiller, 21 juillet 2023, Orschwiller.

Orschwiller,Bas-Rhin

Soirée guinguette avec ambiance musicale, tartes flambées et cocktail à base de vins sans réservation, accords mets & vins sur réservation.

2023-07-21 fin : 2023-07-21 . EUR.

3 Grand Rue

Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est



Guinguette evening with music, tartes flambées and wine cocktails without reservation, food & wine pairings on reservation

Velada guinguette con música, tartas flambeadas y cócteles a base de vino (sin reserva previa), maridaje de comida y vino (con reserva previa)

Guinguette-Abend mit musikalischer Untermalung, Flammkuchen und Weincocktail ohne Reservierung, Speisen- & Weinkombinationen mit Reservierung

Mise à jour le 2023-06-27 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme