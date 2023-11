Concert Pré-Maîtrise et l’Orchestre symphonique des jeunes 3 grand rue Colmar, 16 décembre 2023, Colmar.

Colmar,Haut-Rhin

Moment de partage à l’occasion des fêtes de fin d’année en compagnie de l’Orchestre Symphonique des Jeunes dirigé par Stéphane Cattez et de la Pré-Maîtrise dirigée par Gaspard Gaget..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

3 grand rue

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



The Orchestre Symphonique des Jeunes conducted by Stéphane Cattez and the Pré-Maîtrise conducted by Gaspard Gaget.

La Orchestre Symphonique des Jeunes, dirigida por Stéphane Cattez, y la Pré-Maîtrise, dirigida por Gaspard Gaget, estarán presentes para compartir las fiestas.

Gemeinsamer Moment anlässlich der Weihnachtsfeiertage in Begleitung des Jugendsinfonieorchesters unter der Leitung von Stéphane Cattez und der Pré-Maîtrise unter der Leitung von Gaspard Gaget.

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de tourisme de Colmar