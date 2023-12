Parenthèse Vigneronne : Kaefferkopf – histoires à boire 3 Grand Rue Ammerschwihr, 2 janvier 2023, Ammerschwihr.

Ammerschwihr Haut-Rhin

Début : 2023-01-02

fin : 2023-12-31

Passionné d’histoire, Francis KLEE, oenologue de la maison KUEHN, vous propose une balade ponctuée d’anecdotes au coeur de la cité viticole d’Ammerschwihr.

L’Alsace est une région emprunte d’Histoire, marquée notamment par les guerres. Ammerschwihr vécut des heures tragiques et fût détruite à plus de 85% lors de la Seconde Guerre Mondiale.

Aujourd’hui reconstruit, ce charmant village de la Route des Vins d’Alsace recèle de nombreux trésors, derrière ses remparts.

Francis KLEE, oenologue de la maison Kuehn et passionné d’histoire, se prêt au rôle de guide et vous entraînera à travers ruelles et chemins de vignes, pour vous conter quelques anecdotes sur Ammerschwihr.

De retour au domaine, descente dans les Caves de l’Enfer, à 7 mètres sous terre. Là, il vous expliquera alors toutes les spécificités du Kaefferkopf, Grand Cru au caractère particulier qui fait la fierté du village, autour d’une dégustation à la bougie.

3 Grand Rue

Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-11-15 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg