3 Frères pour une Vie de Gilles Perret – Débat Poligny Poligny Catégories d’évènement: Jura

Poligny

3 Frères pour une Vie de Gilles Perret – Débat Poligny, 17 mars 2022, Poligny. 3 Frères pour une Vie de Gilles Perret – Débat Ciné Comté 19 Rue Charles de Gaulle Poligny

2022-03-17 – 2022-03-17 Ciné Comté 19 Rue Charles de Gaulle

Poligny Jura EUR 5.5 5.5 Jeudi 17 mars à 20 H 30 – Ciné Comté Poligny

3 Frères pour une vie, Un film de Gilles Perret

Suivi d’un débat sur le thème de cohésion Semaine au cœur du monde paysan Ce documentaire vous plongera dans la vie de 3 frères exploitant une ferme en commun dans un petit village de Haute Savoie. En 1972, ils prennent tous les risques de l’investissement en construisant une étable ultramoderne de 82 vaches laitières, c’est un succès économique mais un échec sur le plan humain… Des professionnels locaux du secteur agricole vous feront part de leurs expériences, ce qui offrira une vision du système d’entraide, de solidarité et de cohésion au sein du milieu paysan. mi-scene@orange.fr +33 3 84 37 11 39 http://www.mi-scene.fr/ Jeudi 17 mars à 20 H 30 – Ciné Comté Poligny

3 Frères pour une vie, Un film de Gilles Perret

Suivi d’un débat sur le thème de cohésion Semaine au cœur du monde paysan Ce documentaire vous plongera dans la vie de 3 frères exploitant une ferme en commun dans un petit village de Haute Savoie. En 1972, ils prennent tous les risques de l’investissement en construisant une étable ultramoderne de 82 vaches laitières, c’est un succès économique mais un échec sur le plan humain… Des professionnels locaux du secteur agricole vous feront part de leurs expériences, ce qui offrira une vision du système d’entraide, de solidarité et de cohésion au sein du milieu paysan. Ciné Comté 19 Rue Charles de Gaulle Poligny

dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Poligny Autres Lieu Poligny Adresse Ciné Comté 19 Rue Charles de Gaulle Ville Poligny lieuville Ciné Comté 19 Rue Charles de Gaulle Poligny Departement Jura

Poligny Poligny Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/poligny/

3 Frères pour une Vie de Gilles Perret – Débat Poligny 2022-03-17 was last modified: by 3 Frères pour une Vie de Gilles Perret – Débat Poligny Poligny 17 mars 2022 Jura Poligny

Poligny Jura