Le multisport tour aux Eyzies 3 et 5 chemin de la cale Les Eyzies, 31 octobre 2023, Les Eyzies.

Les Eyzies,Dordogne

Le 1er centre de loisirs sportif itinérant pour les 6-8 ans, 9-12 ans et 13-15 ans. Prévoir pique-nique ou plat à réchauffer. Goûter offert. Réservation obligatoire..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 17:00:00. EUR.

3 et 5 chemin de la cale Les Eyzies

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The 1st itinerant sports leisure center for 6-8, 9-12 and 13-15 year-olds. Bring a picnic or a dish to heat up. Snacks provided. Reservations required.

El 1er centro de ocio deportivo itinerante para 6-8, 9-12 y 13-15 años. Trae un picnic o un plato para calentar. Merienda incluida. Imprescindible reservar.

Das 1. reisende Sportfreizeitzentrum für 6- bis 8-Jährige, 9- bis 12-Jährige und 13- bis 15-Jährige. Picknick oder Gericht zum Aufwärmen mitbringen. Ein Imbiss wird angeboten. Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère