Soirée inaugurale – Explorons ensemble la nature des villes 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen, 4 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Joël Bruneau, Maire de Caen, Président de la Communauté urbaine Caen la mer et Christian Duplessis, Président du Pavillon

RENCONTRE Explorons ensemble la nature des villes avec :Sophie RICARD, architecte, co-présidente La Preuve par 7Olivier PHILIPPE, paysagiste concepteur, Co-fondateur Agence TERLoïc PARMENTIER, Architecte et urbaniste, Atelier de Montrottier, AJAP et Palmarès des Jeunes urbanistes, enseignant chercheur à l’ENSA LyonMichel LUSSAULT, géographe, Ecole de l’anthropocène, Lyon

Entre la ville et la nature, peut-il y avoir une réconciliation ?

Dans la fabrication de nos villes, nous avons souvent lutté “contre la nature” au lieu de “faire avec” elle, sans être en osmose avec notre environnement. Aujourd’hui, chaque jour qui passe nous invite à réinventer notre rapport au vivant qui nous entoure, que ce soit pour s’adapter à la nouvelle donne climatique, garantir notre accès à l’eau potable ou préserver les milieux agricoles nourriciers.

Autour de quatre invités, la soirée inaugurale traitera de ce paradoxe et des solutions pour construire un nouveau récit commun autour de la ville et de la nature.

En partenariat avec Le Dôme dans le cadre de la fête de la science.

A la suite de cette rencontre vous pourrez poursuivre la soirée au Pavillon avec le vernissage de l’exposition fil rouge de cette biennale « Villes vivantes. Histoires de réconciliations entre ville et nature. » à 20h30.

INFOS PRATIQUES

Gratuit, sur inscription

La biennale d’architecture et d’urbanisme de Caen-Normandie est un évènement organisé par le Pavillon et In-Situ, avec le soutien de la Ville de Caen et de la Communauté urbaine Caen la mer. Programme complet sur http://www.biennalearchi-caen.com..

2023-10-04 18:30:00 fin : 2023-10-04 20:30:00. .

3 Esplanade Stéphane Hessel Le Dôme

Caen 14000 Calvados Normandie



Joël Bruneau, Mayor of Caen, President of the Caen la mer Urban Community and Christian Duplessis, President of Le Pavillon

RENCONTRE Let?s explore the nature of cities together with:Sophie RICARD, architect, co-president of La Preuve par 7Olivier PHILIPPE, landscape designer, co-founder of Agence TERLoïc PARMENTIER, architect and urban planner, Atelier de Montrottier, AJAP and Palmarès des Jeunes urbanistes, research professor at ENSA LyonMichel LUSSAULT, geographer, Ecole de l?anthropocène, Lyon

Can nature and the city be reconciled?

In building our cities, we have often fought ?against nature? instead of ?doing with? it, without being in osmosis with our environment. Today, each day that passes invites us to reinvent our relationship with the living world around us, whether to adapt to the new climate, guarantee our access to drinking water or preserve the agricultural environments that nourish us.

With four guest speakers, the inaugural evening will explore this paradox and the solutions for building a new common narrative around the city and nature.

In partnership with Le Dôme as part of the Fête de la Science.

Following this meeting, you can continue the evening at Le Pavillon with the opening of the biennial exhibition « Villes vivantes. Stories of reconciliation between city and nature » at 8:30pm.

PRACTICAL INFO

Free, registration required

The Caen-Normandie Biennial of Architecture and Urban Planning is organized by Le Pavillon and In-Situ, with the support of the City of Caen and the Caen la Mer Urban Community. Full program at http://www.biennalearchi-caen.com.

Joël Bruneau, Alcalde de Caen, Presidente de la Comunidad Urbana de Caen la mer y Christian Duplessis, Presidente del Pabellón

RENCONTRE Exploremos la naturaleza de las ciudades con:Sophie RICARD, arquitecta, copresidenta de La Preuve par 7Olivier PHILIPPE, paisajista, cofundador de Agence TERLoïc PARMENTIER, arquitecto y urbanista, Atelier de Montrottier, AJAP y Palmarès des Jeunes urbanistes, profesor investigador en ENSA LyonMichel LUSSAULT, geógrafo, Escuela de Antropología de Lyon

¿Pueden conciliarse la ciudad y la naturaleza?

Al construir nuestras ciudades, a menudo hemos luchado contra la naturaleza en lugar de trabajar con ella, sin estar en armonía con nuestro entorno. Hoy, cada día que pasa nos invita a reinventar nuestra relación con los seres vivos que nos rodean, ya sea para adaptarnos al nuevo clima, garantizar nuestro acceso al agua potable o preservar los medios agrícolas que nos nutren.

Con cuatro ponentes invitados, la velada inaugural explorará esta paradoja y las soluciones para construir una nueva narrativa compartida en torno a la ciudad y la naturaleza.

En colaboración con Le Dôme, en el marco de la Fiesta de la Ciencia.

Tras este encuentro, podrá continuar la velada en el Pavillon con la inauguración de la exposición bienal « Villes vivantes. Historias de reconciliación entre ciudad y naturaleza » a las 20.30 h.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Gratuito, inscripción obligatoria

La Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Caen-Normandie es un evento organizado por el Pavillon e In-Situ, con el apoyo del Ayuntamiento de Caen y la Comunidad Urbana de Caen la mer. Programa completo en http://www.biennalearchi-caen.com.

Joël Bruneau, Bürgermeister von Caen, Präsident der Stadtgemeinschaft Caen la mer und Christian Duplessis, Präsident des Pavillons

RENCONTRE Explorons ensemble la nature des villes mit:Sophie RICARD, Architektin, Co-Präsidentin La Preuve par 7Olivier PHILIPPE, Landschaftsarchitekt, Mitbegründer Agence TERLoïc PARMENTIER, Architekt und Stadtplaner, Atelier de Montrottier, AJAP und Palmarès des Jeunes Urbanistes, Forschungslehrer an der ENSA LyonMichel LUSSAULT, Geograf, Ecole de l’anthropocène, Lyon

Kann es eine Versöhnung zwischen der Stadt und der Natur geben?

Bei der Gestaltung unserer Städte haben wir oft « gegen die Natur » gekämpft, anstatt « mit ihr zu arbeiten », ohne eine Osmose mit unserer Umwelt einzugehen. Heute fordert uns jeder Tag auf, unsere Beziehung zu den Lebewesen um uns herum neu zu erfinden, sei es, um uns an die neuen klimatischen Bedingungen anzupassen, unseren Zugang zu Trinkwasser zu sichern oder die landwirtschaftlichen Nährböden zu erhalten.

Der Eröffnungsabend mit vier Gästen wird sich mit diesem Paradoxon und den Lösungen für eine neue gemeinsame Erzählung von Stadt und Natur befassen.

In Partnerschaft mit Le Dôme im Rahmen des Festes der Wissenschaft.

Im Anschluss an diese Begegnung können Sie den Abend im Pavillon mit der Vernissage der Ausstellung fortsetzen, die den roten Faden dieser Biennale bildet: « Villes vivantes. Geschichten der Versöhnung zwischen Stadt und Natur » um 20.30 Uhr.

PRAKTISCHE INFOS

Kostenlos, nur mit Anmeldung

Die Biennale für Architektur und Städtebau in Caen-Normandie ist eine Veranstaltung, die von Le Pavillon und In-Situ mit der Unterstützung der Stadt Caen und der Stadtgemeinschaft Caen la mer organisiert wird. Vollständiges Programm auf http://www.biennalearchi-caen.com.

