Segré-en-Anjou-Bleu SOIRÉE SPECTACLE – LE CARGO 3, esplanade Antoine Glémain, 24 juin 2024, Segré-en-Anjou Bleu. Segré-en-Anjou Bleu,Maine-et-Loire Le Lions Club organise une soirée spectacle au profit de l’association Enfants cancers santé.

3, esplanade Antoine Glémain Le Cargo

Lions Club Hosts Evening of Entertainment to Benefit Healthy Kids Cancer Association El Club de Leones organiza un espectáculo nocturno a beneficio de la asociación Enfants cancers santé Der Lions Club veranstaltet einen Showabend zugunsten der Organisation Enfants cancers santé

