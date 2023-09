HOP ! – LE CARGO 3, esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu, 13 janvier 2024, Segré-en-Anjou Bleu.

Segré-en-Anjou Bleu,Maine-et-Loire

Tout peut arriver ! Même l’imprévisible, surtout l’imprévisible. Jacques Gamblin (acteur, auteur) et Raphaëlle Delaunay (danseuse, chorégraphe) sont tour à tour acteurs, danseurs, clowns… à deux ils sont infiniment plus nombreux ! Samedi 13 janvier 2024 à 20h30 au Cargo de Segré..

2024-01-13 à 20h30.

3, esplanade Antoine Glémain Le Cargo

Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Anything can happen! Even the unpredictable, especially the unpredictable. Jacques Gamblin (actor, author) and Raphaëlle Delaunay (dancer, choreographer) are in turn actors, dancers, clowns… together they are infinitely more! Saturday January 13, 2024 at 8:30pm at Le Cargo, Segré.

Puede ocurrir cualquier cosa Incluso lo imprevisible, sobre todo lo imprevisible. Jacques Gamblin (actor, autor) y Raphaëlle Delaunay (bailarina, coreógrafa) son a su vez actores, bailarines, payasos… ¡juntos son infinitamente más! Sábado 13 de enero de 2024 a las 20:30 h en el Cargo de Segré.

Alles kann passieren! Auch das Unvorhersehbare, vor allem das Unvorhersehbare. Jacques Gamblin (Schauspieler, Autor) und Raphaëlle Delaunay (Tänzerin, Choreographin) sind abwechselnd Schauspieler, Tänzer, Clowns? zu zweit sind sie unendlich viele! Samstag, 13. Januar 2024 um 20.30 Uhr im Cargo in Segré.

