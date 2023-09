LES VISITES DU CARGO 3, esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu, 18 novembre 2023, Segré-en-Anjou Bleu.

Segré-en-Anjou Bleu,Maine-et-Loire

Une visite commentée est proposée au Cargo le samedi 18 novembre 2023 à 10h.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 11:30:00. .

3, esplanade Antoine Glémain Le Cargo

Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire



A guided tour is offered at Cargo on Saturday, November 18, 2023 at 10 a.m

El sábado 18 de noviembre de 2023 a las 10.00 horas tendrá lugar una visita guiada al Cargo

Eine kommentierte Besichtigung wird im Cargo am Samstag, den 18. November 2023 um 10 Uhr angeboten

