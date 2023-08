MON MONDE À TOI ! – LE CARGO 3, esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu, 19 octobre 2023, Segré-en-Anjou Bleu.

Segré-en-Anjou Bleu,Maine-et-Loire

Spectacle jeune public sur les thèmes de la peinture et de la musique, jeudi 19 et vendredi 20 octobre 2023 à 11h au Cargo..

2023-10-19 fin : 2023-10-19 11:30:00. EUR.

3, esplanade Antoine Glémain Salle le Cargo

Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire



A show for young audiences on the themes of painting and music, Thursday October 19 and Friday October 20, 2023 at 11 a.m. at Le Cargo.

Espectáculo para público joven sobre los temas de la pintura y la música, jueves 19 y viernes 20 de octubre de 2023 a las 11h en el Cargo.

Aufführung für junges Publikum zu den Themen Malerei und Musik, Donnerstag, den 19. und Freitag, den 20. Oktober 2023 um 11 Uhr im Cargo.

